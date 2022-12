Herboren KV Kortrijk bekert onder nieuwe coach Storck verder na winst tegen OH Leuven

KV Kortrijk heeft met 1-3 gewonnen bij OH Leuven in de Crocky Cup.

Bernd Storck en KV Kortrijk trokken voor hun eerste opdracht na de WK-break naar Leuven voor de achtste finales in de Beker van België. Storck was al de derde trainer bij KV Kortrijk nadat Karim Belhocine en zijn opvolger Adnan Custovic werden ontslagen.

KVK begon ook het best aan de match met een kans voor Bruno, maar hij schoot te slap op doelman Cojucaru. Even later ging Al-Tamari van OHL neer in de zestien na een fout van Watanabe, maar de scheidsrechter zag er geen fout in. KVK-doelman Vandenberghe ging na een kwartier onder een corner door en Gonzalez kon bijna profiteren, maar hij kwam net te kort.

Na iets meer dan twintig minuten de beste kans voor KVK voor de rust. Bruno ging door vanop links en gooide de bal voor doel, maar Avenatti kwam net te kort bij de tweede paal om binnen te werken. Zo’n vijf minuten voor tijd de beste kans voor OHL voor rust. Patris kreeg een vrije schietkans in de zestien, maar zijn schot ging hoog over.

KV Kortrijk maakt snel de goal

KVK begon weer het best aan de tweede helft. Selemani testte Cojucaru een keer met een schot in de bovenhoek, maar de doelman redde. Ook OHL kreeg een kans via Gonzalez en Maertens, maar de goal viel aan de overkant. Selemani legde de bal mooi tot bij de infiltrerende Bruno en hij versloeg de OHL-doelman met een schot in de winkelhaak.

Kortrijk bleef daarna komen via Selemani. Avenatti probeerde het mooi te doen met een wereldgoal, maar zijn schot zoefde rakelings naast de winkelhaak. Na twee wilde tackles aan elke kant was moest OHL met z’n tienen voort. Mendyl tackelde langs achter en mocht twintig minuten voor tijd gaan douchen liet zo zijn ploeg in de steek.

OHL kopje onder na rode kaart

Tien minuten voor tijd maakte invaller Keita het af voor KVK. Bruno en Selemani stoten op Cojucaru, maar Keita kon de bal via de lat binnen trappen. De honger was nog niet gestild bij Kortrijk en na een dribbel van Selemani belandde de bal na een redding van Cojucaru bij Avenatti die de bal maar binnen te tikken had.

De nul houden lukte echter niet voor Kortrijk, want Gonzalez maakte nog de eerredder. KV Kortrijk lijkt weer herboren onder nieuwe coach Storck en zette een sterke organistatie neer met veel inzet. Maandag volgt de eerste test thuis tegen leider Racing Genk. OH Leuven moet op tweede kerstdag naar Club Brugge.