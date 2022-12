KV Kortrijk komt met ander verhaal: "Bij zijn ontslag had ik indruk dat hij opgelucht was"

Adnan Custovic stond nog geen drie maand aan het hoofd van KV Kortrijk toen hij alweer ontslagen werd.

Custovic leek de ideale oplossing voor KV Kortrijk, maar dat draaide eventjes anders uit. “Bij de proof of the pudding bleek hij te veel een doorslag van Karim. Er was geen stijlbreuk”, zegt Matthias Leterme aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Dit is geen moeilijke spelersgroep, maar wel één die een bepaalde structuur, discipline en duidelijkheid in de communicatie nodig heeft. Dat hadden Karim en Adnan misschien iets minder. Terwijl Bernd Storck daar echt voor staat. Hij heeft ook een enorme werkethiek, is als eerste op de club, gaat als laatste naar huis en veranderde op korte tijd al heel veel.”

Custovic liet weten dat veel spelers niet gelukkig waren in de club en weg wilden. Hij hekelde dat niemand van de clubleiding in de kleedkamer kwam luisteren wat er leefde. “De dag dat ik in de kleedkamer de discipline moet gaan installeren, moet ik de trainer zijn C4 geven, want dat is zijn werk. Ik denk dat Adnan iets te braaf is geweest. Bij zijn ontslag had ik zelfs de indruk dat hij opgelucht was.”