Faïz Selemani (KVK) kijkt al uit naar de confrontatie met Racing Genk: "We zijn allesbehalve kansloos"

KV Kortrijk won met 1-3 tegen OHL en dat geeft vertrouwen voor de match tegen Racing Genk.

KV Kortrijk won dinsdag met 1-3 op het veld van OH Leuven in de Beker van België. Bernd Storck begint zo meteen met een overwinning bij zijn nieuwe club en staat in de kwartfinales met KVK. Faïz Selemani was één van de uitblinkers bij Kortrijk.

Hij gaf de assist voor de 0-1 van Bruno en ook bij de 0-2 van Keita en de 0-3 van Avenatti was Selemani erbij betrokken. De Comorees was dan ook heel tevreden achteraf. “Het belangrijkste is de kwalificatie, maar natuurlijk ben ik ook in de wolken met mijn eigen wedstrijd. Deze prestatie geeft vertrouwen voor de rest van de competitie”, zegt hij bij HLN.

Maandag op tweede kerstdag volgt de echte test voor KVK. Het ontvangt dan competitieleider Racing Genk. “Tegen Genk hebben we niets te verliezen. Zij zijn overduidelijk favoriet, maar we zijn allesbehalve kansloos. Met de steun van onze supporters kunnen we stunten”, zei Selemani nog.