Antwerp droogt 10 Standard-spelers af met 4-0 en stoot simpel door naar kwartfinale Croky Cup

Antwerp heeft zijn revanche kunnen nemen voor de 3-0 pandoering die ze in de competitie kregen op Sclessin twee maand geleden. In de beker droogde Antwerp de Rouches af met 4-0 in de achtste finale.

Zoals verwacht koos Van Bommel ervoor om de geschorste Janssen te wisselen voor Michael Frey voorin. Op de flanken was er dan weer een basisplek vor Anthony Valencia. Bij Standard moest Canak mee met Cimirot het middenveld belopen.

De bezoekers hadden in de openingsfase het meeste balbezit maar verder dan 2 corners kwamen de Rouches niet. Antwerp nam langzaam maar zeker over en na een kwartier konden ze dat ook omzetten in een doelpunt. Bataille maakte op links de overlap en werd door Stengs aangespeeld met veel ruimte in de 16. De wingback kapte zich vrij naar zijn rechtse voet en plaatste de bal voorbij Bodart in de verste hoek.

De bezoekers kwamen amper nog in het spel voor en konden geen vuist maken, laat staan een schot tussen de palen produceren. Dat deed de thuissploeg beter maar nagenoeg uitsluitend met afstandsschoten. Muja krulde naast, Frey trapte over en Valencia zag zijn vlottend schot gered worden door Bodart.

In de tweede helft werden de Rouches snel gewaarschuwd door Michael Frey die op de paal trapte maar ze gaven geen gehoor aan de waarschuwing waardoor het een tiental minuten toch raak was. Muja trapte richting doel maar de bal zou een metertje naast belanden. Gelukkig voor hem stond Frey in de baan van het schot. De Zwitser zette nog heel bewust zijn voet tegen de bal waardoor het leer toch nog in doel belandde.

De opdracht werd nog wat zwaarder voor Standard en eén minuut later schier onmogelijk toen Muja kon profiteren dat Bodart uit zijn doel gelokt werd door Frey. Dusenne kon met een sliding voorkomen dat Frey zijn tweede maakte maar de bal belandde wel tot bij Muja die simpel de 3-0 in het lege doel kon leggen.

En dan was de tweede helft nog niet halfweg... De kelk moest tot de bodem leeg bij Standard want na de 3-0 kreeg Noë Dussenne een (terechte) tweede gele kaart van Boterberg en vielen de Rouches met z'n tienen.

En ook Stengs kwam nog op het scorebord. De Nederlander bekroonde zijn sterke wedstrijd waarbij hij de instructie kreeg om meer zich meer met het centrale spel te moeien met een doelpunt. Al had hij wel meeval dat de bal door de deviatie van het been van Bokadi helemaal buiten bereik was voor Bodart.

Antwerp stoot eenvoudig door naar de kwartfinales van de Croky Cup samen met KAA Gent, KV Mechelen, KV Kortrijk en Union SG. Morgen komen de winnaars van Club Brugge-STVV, Deinze-Zulte Waregem en RC Genk-Anderlecht daar nog bij.