"Dat werd tijd, hé": Jelle Bataille moest lang wachten op eerste Antwerpgoal

Royal Antwerp FC won dinsdag met 4-0 van Standard. Jelle Bataille scoorde zijn eerste goal voor The Great Old.

De Oostendenaar heeft er lang op moeten wachten, maar eindelijk scoorde hij voor Antwerp. In de zomer van 2021 arriveerde hij op de Bosuil. “Dat werd tijd, hè”, zei Bataille bij Het Nieuwsblad.

“Hier heb ik 54 matchen op moeten wachten. Dat is héél lang. Vanzelfsprekend was de ontlading groot. Als rechtsvoetige op links is het een voordeel om naar binnen te kunnen draaien en vervolgens te trappen.”

4-0 was knap, maar de score had nog veel hoger kunnen en eigenlijk moeten oplopen. “Voor de rust kon onze efficiëntie eigenlijk nog beter. Dat hebben we nadien goedgemaakt. Winnen en doorstoten was wat telde vandaag. Missie geslaagd dus.”