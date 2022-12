Muja maakt eindelijk eerste doelpunt voor Antwerp: "De eerste maanden waren er heel wat stoorzenders"

Hij begon de wedstrijd op de bank maar door de onfortuinlijke blessure van Christopher Scott mocht Arbnor Muja na 10 minuten al invallen bij Antwerp tegen Standard. De Kosovaar bekroonde zijn invalbeurt met een doelpunt, het eerste in Antwerpse loondienst.

Na de dubbele confrontatie tegen het Kosovaarse Drita in de voorronde van de Conference League plukte Antwerp de 24-jarige Arbnor Muja weg bij de tegenstander die ze net hadden uitgeschakeld. Maar na enkele maanden in de Belgische competitie leek Muja toch geen succes te zijn.

Maar tegen Standard liet de winger wel enkele mooie dingen zien en liet hij ook zijn eerste doelpunt noteren. "Dat is een fantastisch gevoel", geeft Muja na de wedstrijd dan ook meteen toe. "We waren heel goed voorbereid na onze 3-0 nederlaag in Luik 2 maanden geleden en ik heb het gevoel dat we zowel mentaal als fysiek veel sterker stonden vandaag", analyseert hij.

Aanpassingsperiode

Het is nu uitkijken naar wat de komende wedstrijden brengen voor Muja en hij deze vorm kan doortrekken. "Ik heb hier lang op moeten wachten. Bij mijn aankomst hier in België waren er wel wat externe factoren die ervoor zorgden dat het lastig was", verklaart hij.

"Ik was eerst 2 maanden geblesseerd aan de hamstring en ik had ook wel een aanpassingsperiode nodig aan het ritme hier. Nu begin ik me beter te voelen, ik ken mijn ploegmaats en zij kennen mij beter", besluit hij.