Zaak Raskin treft Standard de Liège: "Zijn situatie raakt ons, maar we moeten geen excuses zoeken"

Standard de Liège is dinsdagavond in Antwerpen uitgeschakeld in de Beker van België (4-0). Het werd een lijdensweg voor Standard, maar Arnaud Bodart wil het niet op de situatie met Nicolas Raskin steken.

"We verliezen Nico, een geweldige speler en dat hadden we nooit gewild. Zijn situatie raakt ons. We moeten echter geen excuses zoeken. Als dit soort dingen gebeuren, stellen we onszelf natuurlijk vragen, maar we moeten het proberen." om ons het minimum af te vragen. Deze dingen hebben we niet in de hand. We moeten gefocust blijven op de veld", vertrouwde Arnaud Bodart toe.

"Er zijn mensen boven ons die hun zaken naar eigen goeddunken regelen. Als we goed zijn op het veld, is alles ook beter buiten het veld. Een club werkt volgens onze prestaties", concludeerde de Luikse doelman.