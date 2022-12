Kerim Mrabti beleeft terugkeer om van te dromen en kopt KV Mechelen naar kwartfinales in de beker

KV Mechelen zit in de kwartfinales van de Beker van België. Dat heeft het onder andere aan Mrabti te danken. Die bewees meteen nog van waarde te kunnen zijn voor zijn ploeg na een maandenlange revalidatie.

Dit bekertreffen stond langs Mechelse zijde in het teken van de terugkeer uit blessure van Bijker en Mrabti, de twee titularissen die de volledige heenronde gemist werden. Hun eerste match van het seizoen zorgde niet bepaald voor veel inspiratie bij de thuisploeg. Integendeel, na Mechels balverlies voor de eigen rechthoek was de enige kans voor rust voor Seraing. Vagner trapte naast.

Het was een draak van een eerste helft, met te veel afval en te weinig snelheid in het spel. Tijdens de rust pompte Steven Defour wel de nodige dosis gretigheid in zijn spelersgroep. Een eerste goede combinatie in de tweede periode eindigde met een in het zijnet besluitende Da Cruz. Uitgerekend Mrabti scoorde - met het hoofd zowaar - wél op voorzet van Hairemans.

Voor de Zweed was het dan al een terugkeer om van te dromen. Een uurtje voetballen was voor hem voor een eerste keer voldoende, nadien moesten zijn ploegmaats de kwalificatie over de streep trekken. Dat deden ze ook. Zonder meer. Al zette Storm met enkele schoten bezoekend doelman Martin nog wel aan het werk.

De plek bij de laatste acht is wel verdiend voor KV, want Seraing bokste - ondanks nog aandringen in de slotfase - zelf haast niets in mekaar. De bekeruitschakeling zal bij de Luikenaars wellicht niet de grootste zorg zijn, dat is de strijd om het behoud. KV Mechelen deed wat moest en dat is het bekeravontuur verderzetten.