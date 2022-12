Steven Defour niet blind voor minpunten na kwalificatie voor kwartfinales: "Vrijdag moet het anders"

De kwalificatie van zijn team voor de kwartfinales van de beker deed Steven Defour niet zweven. Daar was het spel van KV Mechelen te pover voor.

"We zijn niet goed aan wedstrijd begonnen. De eerste helft was niet wat ik had verwacht. Het ging heel traag en zo speelden we volledig in de kaart van Seraing", moest Steven Defour vaststellen. "We konden hen in die periode niet vaak in moeilijkheden te brengen. Geduldig blijven is één ding, maar je moet wel een bepaalde snelheid blijven hanteren."

Gelukkig kwam er na de koffie wel beterschap. "In de tweede helft ging het al sneller vooruit in plaats van achteruit, al hebben we nog veel technische fouten gemaakt. Ook als we niet zo goed spelen kunnen we dus winnen, de nul houden en hebben we nog genoeg kansen gehad om de wedstrijd dood te maken. Ik ben tevreden met de kwalifcatie. Vrijdag moet het wel anders."

Ruimtes bespelen

Een verwijzing naar de competitiematch tegen Cercle Brugge. Deze boodschap hebben zijn spelers ook meegekregen. Hen werd halverwege het bekerduel al duidelijk gemaakt hoe de zaken zaten. "Ik heb gezegd dat het anders en veel beter moest. Dat weten ze zelf ook goed genoeg. In de tweede helft deden ze wel de dingen die we vroegen en bespeel je wel die ruimtes."

Er waren ook enigszins verzachtende omstandigheden door de regenval. "De staat van het veld maakte het ons niet gemakkelijk, ik zag veel spelers wegglijden. De bal bleef vaak steken. De omstandigheden zijn er natuurlijk voor beide ploegen."

Hopen op bevrijding voor Storm

Wat ook nog opviel: Nikola Storm bleef erg ondernemend tot het laatste fluitsignaal. De linkerflankspeler is nadrukkelijk op zoek naar een doelpuntje, maar voorlopig wil het maar niet lukken. "Het zou een bevrijding zijn moest hij zijn eerste goal in de competitie kunnen maken. Het is positief dat hij zijn acties blijft maken. Soms komt het eruit, soms niet. Hij moet dat gewoon blijven doen."