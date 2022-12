Schoofs is duidelijk: "In de beker telt alleen de kwalificatie"

KV Mechelen plaatste zich ten koste van Seraing voor de kwartfinales van de Beker van België.

Het doel heiligt alle middelen klinkt het bij Rob Schoofs. “In de beker telt alleen de kwalificatie. Daarmee hebben we onze job gedaan, ook al was het niet onze beste wedstrijd”, klonk het bij Sporza. “Het veld lag er drassig en glad bij, wat voetballen moeilijk maakte. Maar dat neemt niet weg dat we beter hadden kunnen en moeten spelen.”

Vrijdag staat het competitieduel tegen Cercle Brugge op de agenda. “Met Kerim Mrabti en Lucas Bijker er weer bij heeft onze ploeg weer meer kwaliteit. Zij hebben hun waarde al bewezen. Ik ben blij voor Mrabti dat hij kon scoren. Hij is een belangrijke speler, iemand die kwaliteit en mentaliteit brengt. Dat geeft een goed gevoel voor de toekomst.”