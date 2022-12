Man van de match in #KVMSER kon enkel Mrabti zijn: doelpunt geruststellend en verzekert steun van fans in competitie

Voor aanvang van KVM-Seraing waren al vele ogen op Kerim Mrabti gericht. Dat hij met zijn doelpunt meteen het verschil maakte, betekent meer dan enkel de kwalificatie en is ook geruststellend voor het verdere verloop van het seizoen.

En of ze bij KV Mechelen Mrabti gemist hebben! Eindelijk iemand met productiviteit en werkkracht voorin. Het gebrek aan een diepe spits zal Mrabti niet helemaal kunnen verhelpen, maar misschien wel wat camoufleren. de Zweed kan bouwen aan een wisselwerking met Da Cruz, de ene kan in steun spelen van de andere. Met de terugkeer van Mrabti uit blessure moeten de offensieve statistieken van KV er in principe op vooruit gaan.

Kopbalgoal

Kopbalgoals zoals tegen Seraing zal de ex-speler van Birmingham niet met hopen maken, al was zijn doelpunt op een bepaalde manier toch vintage Mrabti. Slim weggelopen in de rug van een verdediger, goed positie gekozen. Het was ook zo'n fase die voor de beslissing moest zorgen, want heel veel uitgesproken kansen waren er niet. "

"In de beker telt enkel de kwalificatie. We hebben onze job gedaan, ook al speelden we niet onze beste wedstrijd", oordeelde Rob Schoofs. En vooral: het is geruststellend naar de toekomst toe, ook voor de supporters. Die zullen zeker achter zowel Mrabti als de voltallige ploeg gaan staan bij de hervatting van de competitie.

© photonews

"Vrijdag is het een belangrijke wedstrijd voor ons", blikt Rob Schoofs vooruit op de ontmoeting met Cercle Brugge. "Als we die winnen, hebben we het betere spoor opnieuw beet. We zullen alles geven, ook met de supporters achter ons. Voor een achtste finale in de beker was er al veel volk aanwezig. Vrijdag zullen ze ons zeker naar voren kunnen stuwen."

Uit de problemen blijven

De man van de bekermatch tegen Seraing zal dan ook in principe present zijn. De geelrode aanhang weet dat er nu vooraan terug iemand met het KV-DNA loopt die zijn steentje ook zal bijdragen inzake goals en assists en zo de ploeg uit de problemen moet kunnen houden.