Wat een comeback: zwak Zulte Waregem komt dankzij Ndour met de schrik vrij in Deinze

Deinze en Zulte Waregem gingen in een altijd pittige streekderby tegen elkaar op zoek naar een stekje in de kwartfinales van de Croky Cup.

Deinze was de enige resterende ploeg uit 1B in de Croky Cup, maar wilde - zeker in de altijd pittige derby tegen Zulte Waregem - zijn huid duur verkopen. Essevee van zijn kant wilde vertrouwen tanken richting degradatiestrijd en uitpakken met een knappe prestatie.

Onfitte spitsen

Coach Mbaye Leye moest wel puzzelen. Voorin waren Zinho Gano en Jelle Vossen allebei niet fit, waardoor Sangaré en Fadera voorin plaatsnamen. Rommens raakte wel fit genoeg voor een basisplek, Ciranni kon met een training in de benen een helft meespelen na de koffie.

© photonews

© photonews

Het niveauverschil tussen de subtop van 1B en de kelder van 1A? Dat is niet al te groot. En in Deinze was het zelfs helemaal niet te merken. Meer zelfs: een kwieke thuisploeg drukte de bezoekers meermaals achteruit en had de beste intenties en mogelijkheden.

Toch gingen we rusten met 0-0. Leye vijzelde bij met twee wissels bij de pauze, maar meteen na de koffie was het de thuisploeg die verdiend op voorsprong kwam. Van Landschoot met de voorzet, Balaj kreeg meer dan genoeg ruimte om de 1-0 voorbij Bossut te plaatsen.

80 minuten niks en dan ...

Essevee liet 80 minuten lang bijna niets zien. De inspeelpassing was dramatisch - zelfs Mbappé en zelfs Bolt konden bepaalde diepe ballen nooit gehaald hebben. Van Landschoot & co konden zich enkel maar verwijten dat ze er niet snel 2-0 van maakten.

© photonews

© photonews

Want het venijn zat wel degelijk in de staart. Eerst kreeg Essevee een elfmeter voor handspel, maar kon Miras Nacho nog de held zijn op de penalty van Ramirez. Daarna liep het echter toch nog mis voor Deinze, want Ndour kon tot twee keer toe van dichtbij de bal voorbij de goalie rammen.

Essevee zo met 1-2 en veel bibbergeld terug naar Waregem. Deinze maakte lange tijd aanspraak op veel meer dan een nederlaag, maar komt van een kale reis terug. In de Croky Cup gaat het natuurlijk enkel over plaatsing, dat zal ook Leye wel beamen. Maar in operatie redding zal het niveau omhoog moeten.