Seraing-trainer verbaast na bekeruitschakeling in Mechelen: "Een zeer goede match van ons"

Wie Mechelen-Seraing bijwoonde, zal vertellen dat het geen hoogstaande match was. De trainer van de bezoekende ploeg had het nochtans anders gezien.

"Ik ben ontgoocheld, ook al is de beker geen prioriteit", was de eerste reactie van Jean-Sébastien Legros. "Het was een zeer goede match van ons om terug te hervatten", verraste de ex-speler van Eupen. Ten slotte had Seraing Yannick Thoelen niet één keer kunnen dwingen tot een save die naam waardig.

Heel fier

"Er was een goede ingesteldheid", bleef Legros bij zijn standpunt. "Ik ben heel fier op de spelers. Het was een wedstrijd in moeilijke omstandigheden. We weten dat onze situatie in het klassement moeilijk is en de beker is voor Mechelen een mooi doel. We moesten heel solide zijn."

Er was in het slot wel wat steriele druk van Seraing bij een achterstand, maar dat was het dan ook. "We hebben hen aan het einde enkele minuten in de problemen gebracht, maar de gelijkmaker is er niet gekomen. We hebben alles gegeven om verlengingen uit de brand te slepen." De focus kan nu op operatie redding, met vrijdag al een zespuntenmatch tegen Eupen. "De volgende wedstrijd is een kans om iedereen weer te mobiliseren."