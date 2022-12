Anderlecht speelt tegen Genk beste match van het seizoen, maar mist kansen en laat zich ringeloren in verlengingen

De ontgoocheling bij Anderlecht gaat groot zijn. De Brusselaars speelden op het veld van Genk hun beste match van het seizoen en hadden de kansen om door te gaan in de beker, maar lieten die liggen. In de verlengingen sloeg Paintsil toe en bezorgde Genk een ticket voor de kwartfinales.

De eerste van Brian Riemer met Anderlecht en direct in de Cegeka Arena tegen Genk... Er zijn makkelijkere opdrachten. De Deen had vooraf gezegd dat hij geen tovenaar is en dat hij geen wonderen kan verrichten. Maar voor wat Anderlecht die eerste helft op de mat bracht, moet je toch wel al een halve magiër zijn.

De pressing was perfect en in blok, de wil om snel naar voor te voetballen was er en... Anderlecht dwong de meeste kansen af. Allemaal slecht afgewerkt, maar toch... 't Is al iets waar je op kan bouwen. Rome is ook niet op één dag rechtgezet, hebben we al eens gehoord. Silva, Refaelov, Amuzu, Verschaeren,... allemaal kregen ze hun kans om eens te trappen. Goeie kansen ook.

Genk had er ook wel en Van Crombrugge en Debast hielden Onuachu van een deviatie. Ook Munoz verscheen eens alleen voor de Anderlecht-doelman, maar die hield zijn netten schoon. Mike Trésor had de grootste kans, maar vlamde in één tijd naast. U hoort het: best een onderhoudende eerste helft. Enkel het peper en zout, de doelpunten, ontbraken.

Straf Anderlecht

Maar positiviteit dus bij Anderlecht. Het duo Debast-Vertonghen hield de tent gesloten en Trebel-Arnstad pakte elke bal in hun buurt af. Enkel wat efficiëntie, maar daar bestaat inderdaad geen wondermiddel voor. Anderlecht was immers ook in de tweede minstens de evenknie van de leider in de JPL, maar de bal wou er maar niet in vliegen. Zelfs niet toen Murillo alleen voor Vandevoordt verscheen, maar hand en paal staken in de weg.

Toch sterk werk hoor van Riemer, die constant aan het coachen was en bijstellingen deed. Op deze manier had Anderlecht veel minder problemen gehad de voorbije maanden. Genk speelde zeker niet slecht hoor, maar ze geraakten niet door de ijzersterke organisatie die Riemer had neergezet. Maar ja, wie niet kan scoren...

Verlengingen

Die krijgt het deksel op de neus. In de eerste verlenging was het meteen prijs. Heynen speelde diep en de Anderlecht-verdediging twijfelde omdat Samatta sowieso buitenspel stond. Maar Paintsil kwam als een sneltrein aangesneld en ging met de bal aan de haal en scoorde ook. Goed voor de beslissende treffer, zo bleek.