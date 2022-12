Ondanks rustige Riemer: CEO Sports Anderlecht heeft best al een vlotscorende targetspits in de pijplijn zitten

Ja, het was niet slecht tegen Genk. Ja, Anderlecht speelde een herkenbaar voetbal. Nee, Anderlecht is er nog bijlange niet. En het zal ook niet geraken waar het wil staan als er niet ergens een witte merel gevonden wordt voor in de spits.

"Of ik een spits verwacht? Nee, ik verwacht niks. Er is genoeg kwaliteit in de kern", aldus Brian Riemer gisteren. Kijk, de Deen geeft een goeie indruk en heeft Anderlecht in een paar weken toch al een pak verder gekregen, maar na die uitspraak verdenken we hem wel van een leugen. Het is duidelijk dat dit Anderlecht een extra kracht in de aanval nodig heeft.

En dat mag u gerust letterlijk nemen. Er is kracht nodig in de spits. Nu laat Fabio Silva zich wel niet zo makkelijk wegzetten, maar tegen beren als Cuesta en McKenzie moet hij toch het onderspit delven. "We hebben veel meer crosses in de box nodig", zei Riemer nog. Da's allemaal wel waar, maar dan moet er ook iemand staan om ze af te werken. Iemand die oorlog kan maken in de zestien.

Creatief

Een targetspits dus die goed is met het hoofd en er ook met de voeten eentje kan binnen lappen. Probleem daarbij: die kosten wel redelijk wat. Anderlecht zit niet in een situatie dat ze zelfs maar vijf miljoen kunnen neerleggen voor een degelijke spits. En huren is deze keer ook geen optie. Fredberg zal dus creatief moeten zijn.

Het is zoeken naar een vrij onbekende spits met potentieel. En liever gisteren dan vandaag. Silva heeft hulp nodig en die krijgt hij te weinig van Verschaeren, die het kortst bij hem speelt. Begin er maar eens aan. Nu zal dus blijken of de nieuwe CEO Sports zijn netwerk echt zo uitgebreid is als de club beweert. Als ze nog iets van het seizoen willen maken, is dat de belangrijkste versterking die ze nodig hebben.

Veel tijd is daarvoor niet, want Anderlecht speelt begin januari al thuis tegen Union (8/01) en Club Brugge uit (15/01). Die wedstrijden zouden wel eens kunnen bepalen of ze zelfs voor play-off 2 nog veel hoop mogen koesteren. De enige weg nog richting Europees voetbal. Of het moet al zijn dat ze de Conference League gaan winnen...