Boskamp onder de indruk van Anderlecht én transfertarget van Racing Genk

Johan Boskamp volgde het bekerduel tussen Racing Genk en RSC Anderlecht en kreeg een mooie partij te zien.

Het was voor de Nederlandse analist duidelijk dat Wouter Vrancken nog werk heeft om zijn ploeg opnieuw op de rails te krijgen na de lange onderbreking.

“Bwa, ik vond ze tegen Anderlecht toch niet spelen op hun niveau van in de heenronde. Bij momenten bracht Anderlecht beter voetbal dan Genk. Maar als je een mindere wedstrijd toch over de streep kan trekken in de verlengingen, dan is dat alleen maar knap”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

En er is nog ‘schoon volk’ op komst. “Ze gaan ook alleen maar beter worden. El Khannouss komt terug en die Yira Sor van Slavia Praag zou ook een mooie versterking zijn. Ik heb hem vorig jaar bezig gezien in de Conference League tegen Feyenoord en was toen behoorlijk onder de indruk van hem. Een goeie, snelle en technisch sterke speler.”