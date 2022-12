Vrancken wist dat Genk het niet altijd van dominantie moet hebben: "We hebben al veel op andere manier gewonnen"

Wouter Vrancken zat er niet zozeer mee dat Genk niet zo dominant was in de eerste wedstrijd na de WK-break. "We wisten dat er een ander Anderlecht zat aan te komen", zei hij op zijn persconferentie.

Vrancken zag niet het Genk dat hij graag ziet, maar zolang de winst binnen is, tilt hij daar niet zo zwaar aan. "We zijn op momenten goed met de druk van Anderlecht omgegaan. Maar in balbezit waren sommige dingen niet top. Er was te weinig beweging en daardoor konden we de ruimtes - die er wel waren - te weinig benutten. Maar al bij al was het een verdiende overwinning."

Want zoveel grote kansen gaf Genk ook niet weg. "Ik denk dat we al getoond hebben dat we op verschillende manieren kunnen winnen. Zoals al die keren dat we met tien kwamen te staan hebben we ook getoond dat we op mentaliteit de match naar ons toe kunnen trekken. Dat is ook de basis en ik ben blij dat mijn spelers dat onder de knie hebben. Dat is mooi."