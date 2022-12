📷 De richtlijnen van Brian Riemer: Jan Vertonghen met A4-blad op het veld

In de slotfase van de bekerpartij tussen KRC Genk en RSC Anderlecht stond Jan Vertonghen plots met een A4'tje in de handen op het veld.

Jan Vertonghen kreeg in de slotfase van de wedstrijd tegen Racing Genk een A4-blad in handen. Tactische richtlijnen van Brian Riemer blijkbaar.

De Deen zal dringend een notitieboekje of wat post-its moeten aankopen om zijn tactische instructies aan de spelers door te geven. Want dit was echt vreemd.

Vertonghen met een A4 in de handen, het was helemaal geen zicht, maar de Rode Duivel kon er wel mee lachen. Hij verscheurde het blad, maar hield het toch bij.