Riemer vooral positief na verlies tegen Genk: "We zagen eruit als een team en dat wou ik zien"

Brian Riemer zat niet te diep in de put na de uitschakeling in de beker. De nieuwe coach van Anderlecht was vooral blij met wat hij zag. Al moet zijn team wel nog leren om een doelpunt te maken.

"Ik ben heel blij met de prestatie vandaag", zei de Deen onmiddellijk na de match. "De spelers deden wat ik van hen gevraagd had. De structuur was heel goed en de pressing was duidelijk beter. We zagen eruit als een team vandaag en dat wou ik ook zien. We hebben weinig kansen weggegeven. Dat is wat je moet hebben als je een team wil bouwen."

Maar er waren natuurlijk ook mindere aspecten. "We moeten gevaarlijker worden. We moeten meer crosses in de box krijgen en meer kansen creëren. Maar onze jongens vooraan kunnen dat, dat weet ik. De kwaliteit is er. Francis Amuzu liet dat zien, maar enkel de afwerking ontbrak. Silva, Refaelov en Verschaeren hebben ook al laten zien dat ze kunnen scoren."

Opmerkelijk beeld na de match: Riemer ging als eerste voor de meegereisde fans staan. "Ik was verrast door de ongelooflijke steun die we heel de match kregen van de fans. Ze hielpen de spelers enorm en ik wou mijn appreciatie laten zien. Zij maken een enorm deel uit van wat we willen doen."