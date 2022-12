Paintsil beoordeelde situatie heel goed: "Ik riep naar Samatta dat ik eraan kwam en hij van de bal moest blijven"

Joseph Paintsil was alweer belangrijk voor Genk. In de verlenging scoorde hij het beslissende doelpunt tegen Anderlecht.

"Ze hebben het ons heel moeilijk gemaakt", knikte Paintsil. "We wisten dat we tegen een ander Anderlecht dan in november gingen spelen. In de eerste helft zetten ze ons goed vast. Maar we wisten dat er ruimte lag in de rug van de twee centrale verdedigers."

En die werd in de verlenging benut. Dankzij de snelheid en efficiëntie van Paintsil. "Met Samatta erbij gingen we voor de lange bal op Heynen en die ging dan proberen door te spelen. Dat lukte wonderwel. Samatta liep inderdaad buitenspel, maar ik riep dat ik eraan kwam en dat hij van de bal moest blijven", lachte de Ghanese aanvaller.

Paintsil ziet ook dat Genk intussen rustig blijft in alle omstandigheden en elke keer het laken naar zich toe weet te trekken. "Onoverwinnelijk? (lacht) We hopen dat het zo lang mogelijk blijft duren."