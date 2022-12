📷 Brian Riemer, bezig baasje die het zo warm kreeg van het coachen dat hij in t-shirt verder deed

De eerste impressie van de nieuwe coach van Anderlecht is alvast dat de Deen niet iemand is die stil aan de zijlijn staat. Op een gegeven moment kreeg hij het er zelfs warm van in Genk.

Riemer is een actieve coach. Hij stuurt constant bij, geeft aanwijzingen aan de spelers die het dichtst bij hem staan en laat zich voortdurend horen. Halfweg de eerste helft deed hij zijn jasje uit, want hij had het blijkbaar warm gekregen van zoveel beweging. In een wit t-shirt coachte hij verder. © photonews © photonews © photonews © photonews © photonews