René Vandereycken zag een nieuw Anderlecht: "Eén moment bepaalt match"

Brian Riemer debuteerde woensdagavond met Anderlecht in de Croky Cup met een 1-0-nederlaag in de Croky Cup.

RSC Anderlecht begon heel sterk aan de bekerpartij op Racing Genk. “Het was na de rust de vraag of Anderlecht het spel kon doortrekken, maar het antwoord was positief”, zegt analist René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

“In de tweede helft kwam Genk er minder vaak door en kreeg Anderlecht de bovenhand qua gevaarlijke momenten. Genk creëert vaak georganiseerde wanorde, wat voor een tegenstander moeilijk op te vangen is. Chapeau voor Brian Riemer dat hij dat als nieuwe coach goed heeft weten op te vangen, misschien ook door te luisteren naar zijn stafleden.”

Het leverde Anderlecht echter geen verdiende overwinning op. “Bij het doelpunt verdedigde Anderlecht één moment niet scherp genoeg. Samatta stond buitenspel en de verdedigers van Anderlecht gingen daar te zeer van uit. Maar zolang hij niet in balbezit kwam, werd er niet gevlagd en zo kon Paintsil de actie voortzetten.”

Racing Genk met de hakken over de sloot dus, maar wel door naar de kwartfinales. “Hij werkte mooi af. Bij zulke fases moet je als verdediger geconcentreerd blijven tot er gefloten wordt. Genk dankt de kwalificatie vooral aan één moment van efficiëntie.”