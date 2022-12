Union beukt zich een weg naar kwartfinales, Oostends verweer breekt in laatste vijf minuten

Union heeft het verzet van KV Oostende vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kunnen breken. Het kostte wel bloed, zweet en tranen, want lang haalden de verdedigers van de Kustjongens elke gevaarlijke voorzet weg. Simon Adingra deed het dan maar op z'n eentje.

KV Oostende begon goed, maar de weerstand leek na 11 minuten al gebroken. Teuma zette zich sterk door op links en de eerste goeie voorzet die Boniface kreeg, deponeerde hij netjes in de verste hoek. Het leek er 20 minuten lang op dat Oostende weer weinig in te brengen zou hebben, maar dan ineens viel een weggewerkte voorzet voor de voeten van Ndicka. Die haalde in één keer uit en de bal verdween via de paal in doel.

Leuk begin noemen we dat. Was het vervolg dat ook maar geweest. Bij Oostende besloten ze op dat moment hun hoge pressing op te geven en in een egelstelling te kruipen. Daarnaast ging er om de vijf tellen wel eentje op de grond liggen voor een minuutje ofzo. Niet echt hulpvaardig om het niveau hoog te houden. En intussen begonnen we ons een beetje zorgen te maken.

Er was immers geen elektriciteit meer op de perstribune van Union en alle aanwezige journalisten zagen het doemscenario van verlengingen met geen al te gerust gemoed tegemoet. En op het veld ontbrak ook de nodige elektriciteit. Union drukte wel en er kwamen veelbelovende acties, maar de voorzet was telkens niet goed genoeg of kon niet worden binnengekopt. Zo had Kandouss wel een paar goeie mogelijkheden, maar offensief koppen is niet zijn sterkste punt.

Oostende kwam er nog amper aan te pas. De aanvalsgolven botsten echter telkens op de golfbrekers van aan de Kust. Tot Adingra vijf minuten voor tijd besloot om het zelf te beslissen. De Ivoriaanse huurling van Brighton mocht heel ver komen met de bal aan de voet. Zijn twee spitsen waren ook mee, maar hij schoot zelf in het hoekje, wat duidelijk iedereen verraste. Goed voor de beslissing.