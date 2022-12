Thalhammer kan bouwen op prestatie tegen Union: "Daarom staan zij ook in de basis, ze passen goed in de manier waarop we willen spelen"

Dominik Thalhammer wil het spel van KV Oostende veranderen en lijkt daar goed op weg toe. Bij Union dinsdag was het al duidelijk dat de pressing terug is bij KVO. Maar er is nog werk...

Thalhammer zette jongens als Mebude en Amade aan de aftrap, spelers die voor de WK-break amper in het stuk voorkwamen. Thalhammer haalde zijn schouders op. "Ze zaten in mijn kern en ze maakten op stage heel veel progressie vond ik", aldus de nieuwe coach. "Mebude had zelfs een heel goeie stage en deed het goed in de pressing. Hij zette de verdediging van Union onder druk. Voor Amade is dat hetzelfde verhaal. Hij past goed in de manier waarop we willen spelen. Hij is geen fysiek beest, maar wel heel slim."

De bekeruitschakeling tegen Union zal snel verwerkt zijn, want eigenlijk ligt alle focus op de competitie en om daar een veilige plek te bereiken. "We zijn wel ontgoocheld, want we hebben onze momenten niet genomen. Die waren er. We hadden momenten waarin we de match controleerden en kansen hadden. We speelden op de helft van de tegenstander. Niet voor de volle 90 minuten weliswaar. Maar dit is enkel de start. Het is al positief voor de toekomst."