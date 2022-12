Oostende tankt ondanks verlies vertrouwen: "We kunnen ze maandag pakken, dat hebben we nu gezien"

KV Oostende hield lang stand tegen Union, maar moest uiteindelijk het hoofd buigen. Maandag krijgen ze wel al een herkansing, want dan moeten ze voor de competitie ook weer naar het Dudenpark.

Kapitein Anton Tanghe verkoos om het positieve te onthouden. "We hebben lang meegestreden en je zag dat het werk van de voorbije weken geloond heeft", aldus de verdediger. "We zien onze pressing terug en we maakten het Union daar op momenten moeilijk mee. Ze konden hun normale spel niet altijd ontwikkelen. Dat is iets wat we moeten meenemen."

Maar de tweede goal viel weer te makkelijk. "De eerste eigenlijk ook", zuchtte Tanghe. "Bij de tweede hebben we niet genoeg restverdediging en blijven we maar wijken. Iemand - ook ik - had moeten uitstappen en zeggen: 'tot hier en niet verder'. Maar we lieten Adingra tot aan de zestien komen. Dat mogen we niet laten gebeuren."

Maar voor maandag hebben ze vertrouwen getankt. "We mogen niet enkel tegen de ploegen rond ons goeie matchen spelen. We moeten het ook de topclubs moeilijk maken. En vandaag hebben we geleerd dat Union te pakken is. Dat is de belangrijkste les voor maandag."