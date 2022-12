Anton Tanghe kijkt voor de 2e keer in een week Union in de ogen: "Union is te pakken"

KV Oostende zakt voor de 2e keer op een week tijd naar het Dudenpark af. Kapitein Anton Tanghe blikte vooruit op de wedstrijd.

Afgelopen dinsdag verloor KV Oostende in de beker met 2-1 van Union. Op Boxing Day mag KVO opnieuw naar het Dudenpark. Deze keer voor de 18e speeldag van de Jupiler Pro League.

De kapitein van KVO, Anton Tanghe, blikte vooruit op de wedstrijd: "Union is te pakken", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. "Onder druk hebben ze het moeilijk en vinden ze niet altijd de vrije man. Zo komen ze in de problemen en kan je ook tegen hen scoren. Zo konden we ook tegen hen in de beker scoren. Als we hen de tijd en ruimte wel geven, spreekt het in hun voordeel."