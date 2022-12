Union loopt met nieuwe zege tegen KVO stilaan weg van Club Brugge en komt voorlopig op zeven punten van Genk

Na het puntenverlies van Club Brugge was het afwachten of Union hiervan zou profiteren. KVO ging op bezoek in het Dudenpark, net zoals het dat niet zo lang geleden nog deed in het kader van de Beker van België.

Beide coaches voerden twee wijzigingen door in vergelijking met de bekermatch die hun teams vorige week tegen mekaar betwisten. Het liep toen goed af voor Union en de Brusselaars hadden wel zin in opnieuw een dergelijk scenario. Teuma joeg met een vrijschop al snel een bal tussen de palen, doelman Phillips wist er wel raad mee. De amusementswaarde ging hierna echter al even snel naar beneden.

Union was - via Boniface en Adingra - de meest ondernemende ploeg, maar de aanvallen van de thuisploeg strandden vaak aan de zestien meter. Oostende verdedigde goed en werd in het veldspel niet in verlegenheid gebracht. Zelf dreigen was er ook wel amper bij voor de kustploeg, behalve dan wanneer Bätzner een keertje kon aanleggen vanuit de rechthoek. Meer dan een hoekschop hield KVO er niet aan over.

Er moest iets gebeuren, dacht ook Amani Lazare. De middenvelder trok kort na de spelhervatting zijn motor op gang en trachtte zich voorbij Capon te wurmen. Er was contact en een handoplegging van die laatste. Voldoende voor een strafschop? Scheidsrechter Denil vond van wel!

Teuma bleef koelbloedig en zorgde van op de stip voor 1-0. De Union-aanvoerder legde na knap samenspel met Boniface het leer kort nadien nog een keer tegen de netten, maar de assistgever had buitenspel gelopen. Union was inmiddels wel op toerental gekomen en het Oostendse pantser vertoonde steeds meer barsten. Bij de 2-0 deed Boniface drie kwart van het werk met een knappe actie, Adingra kon niet meer missen.

De wedstrijd lag zo meteen in een beslissende plooi. Vanzeir zette nog de kers op de kersttaart gezet met een heerlijk vluchtschot. Union loopt stilaan weg van nummer 4 Club Brugge - het verschil met de titelconcurrent van vorig seizoen bedraagt vijf punten - en zet ook Antwerp onder druk. Genk in mindere mate, al komen de Brusselaars voorlopig wel op zeven punten van de leider.