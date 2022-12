Man van de match Victor Boniface steeds belangrijker voor Union op allerlei manieren: "Elke week zo spelen"

Bij Union genieten ze volop van Victor Boniface. De opvolger van Undav is onze man van de match na de ontmoeting in de competitie met Oostende. Doelpunten waren daar niet ons voor nodig.

De Nigeriaan is op korte tijd tot zo'n sterkhouder uitgegroeid dat het lang niet enkel de doelpunten zijn waar ze voor naar hem kijken. Uittrappen van doelman Moris doorkoppen is zijn eerste taak in vele aanvallen. Dat is dan vaak naar de linkerflank en dan is het kwestie om zich snel opnieuw aan te bieden voor het samenspel. In zijn geheel heeft Union veel aan Boniface als aanspeelpunt.

De 22-jarige spits brengt zijn ploeg dan ook veel balvastheid bij. Niet enkel door zijn lichaam te gebruiken, ook zijn techniek kan verrassend goed zijn. Met daar nog een ferme dosis doelgerichtheid bij, met overigens tevens overzicht wanneer ploegmaats beter gepositioneerd zijn om af te werken. Tegen KVO zorgde Boniface zelfs op het moment dat Union nog niet de bovenhand nam voor knappe individuele nummertjes.

© photonews

"Hij heeft vooral in de eerste helft goeie zaken gedaan", zag Union-trainer Karel Geraerts ook. "Hij was heel sterk aan bal en ik vond ook dat hij heel veel vertrouwen uitstraalde naar de rest van het team. Het had mooi geweest als hij zichzelf kon belonen met een doelpunt."

Ook Dante Vanzeir komt met lof voor zijn spitsbroeder. "Victor is zeker en vast een goede vervanger van Undav, al is het wel een ander type. Hij heeft zijn kwaliteiten en dat laat hij de laatste weken ook steeds meer zien. Met nu een assist en in de vorige match tegen Oostende en een doelpunt. Het is mooi als hij zijn doelpunten en assists kan opkrikken. We gaan er dit seizoen nog heel veel plezier aan beleven."

"Dit is de speler die ik elke week wil zien spelen", vervolgt Geraerts, die zo iets aanhaalt waar nog de grootste progressie in ligt. "Dat is misschien nog zijn werkpunt: een beetje onregelmatig zijn. Als hij zo elk weekend kan spelen, kan dat ook goed zijn voor zijn toekomst."