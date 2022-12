Geblesseerde Kustboy reageert na strafschopgedoe: "Dit is diefstal"

Op de terugkeer van Maxime D'Arpino in de ploeg is het nog even wachten, maar ook hij zag wat er in Brussel gebeurde tussen Union SG en KV Oostende.

Na een vederlicht contact van Brecht Capon ging de bal op de stip en kon Teuma er 1-0 van maken voor Union. Uiteindelijk werd het nog 3-0 en op de overwinning is eigenlijk niet zoveel af te dingen, maar de manier waarop is natuurlijk iets anders. C'est du vol !!! Comment les arbitres avec la Var peuvent ils siffler péno !!!! #USGKVO December 26, 2022 Ook Maxime D'Arpino - die begin april uitviel met een meniscusblessure en hard werkt aan zijn nakende terugkeer - kon er niets van begrijpen. "Dit is diefstal. Hoe scheidsrechters zoiets durven fluiten als er een VAR is? Hoe komen ze erbij", was hij furieus. Ook de persverantwoordelijke reageerde op de tweet: "Niet te geloven."