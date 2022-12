Union mag dromen na uitschuivers Genk en Club: "Er alles aan doen om onze tweede plaats te beschermen"

Het zijn fijne feestdagen voor Union SG. Dat mag nog wat meer dromen nadat Club en Genk verzaakten om hun laatste competitiewedstrijd van 2022 te winnen.

Union heeft nu vier punten voor op Antwerp - dat dinsdagavond nog moet spelen - en vijf op Club. Langs de andere kant naderen de Brusselaars ook tot op zeven punten van leider Genk. "We zijn geen ploeg die nu echt naar het klassement gaat kijken", gaat Dante Vanzeir niet zweven. "We willen gewoon elke keer opnieuw onze match winnen. Met die ingesteldheid kun je mooie dingen laten zien."

De realiteit is natuurlijk wel wat ze is. "We hebben voor de aftrap van onze wedstrijd wel gezien dat Club Brugge gelijk had gespeeld, maar het is niet dat we daar op rekenen of daar mee bezig zijn. We moeten sowieso zelf onze punten blijven pakken om in deze positie te blijven staan. Ik denk dat dat onze motivatie is en op het einde van de rit kijken we wel wat mogelijk is."

Zijn trainer Karel Geraerts durft toch gerust een doelstelling op tafel leggen waar voor aanvang van het seizoen nog geen sprake van was. "Wat het klassement betreft kan ik duidelijk zijn: we staan nu tweede en we gaan er alles aan doen om onze tweede plaats te beschermen. Natuurlijk hebben de spelers en coaches ambitie en we mogen die ook tonen. Als je geen ambitie hebt, kan je beter thuisblijven."

"Dat wil niet zeggen dat we bovenaan gaan blijven staan, we gaan zeker nog moeilijke momenten meemaken dit seizoen", blijft Geraerts tegelijkertijd ook op zijn hoede. "Onze passie voor het spelletje laat ons toe om op zulke positie te willen eindigen. We geloven dat dat kan."

De opdracht is even helder als moeilijk: de huidige lijn doortrekken en dit niveau aanhouden in 2023. "De eerste voetbalweek na Nieuwjaar is meteen pittig, met duels tegen Anderlecht en Antwerp in de competitie en tussendoor een bekermatch tegen Gent. We werken hard op training om in vorm te blijven en gaan zo ook het vervolg van het seizoen voorbereiden", besluit doelman Anthony Moris.