CEO Oostende woedend na toegekende penalty Union: "We kunnen veronderstellen dat operatie 'Propere Handen' een grap is"

Bij KV Oostende wisten ze met hun verontwaardiging geen blijf na de match tegen Union. De Brusselaars kwamen daarin op voorsprong na een wel héél licht toegekende penalty.

Na een duel met Brecht Capon ging Amani Lazare gewoon liggen. Na het zien van de beelden leek er bij weinigen iets aan de hand, want Capon trok zich zelfs ostentatief terug om geen fout te maken. Maar ref Arthur Denil wees naar de stip en de VAR veranderde er niets aan.

CEO Gauthier Ganaye was in alle staten en zette verschillende berichten op Twitter om zijn ongenoegen te laten blijken. "Zullen we ophouden met doen alsof alles ook is en mogen we stilaan beginnen te veronderstellen dat operatie 'Propere Handen' een grap is?", liet hij aan duidelijkheid weinig aan de verbeelding over.

Shall we carry on pretending that everything is ok and shall we actually start to consider that the clean hands operation is a bit of a joke 🫣🤥 @kvoostende pic.twitter.com/iGEBp2f6zb — Gauthier GANAYE (@GGanaye) December 26, 2022