Reeks Union en betwistbare penalty thema's op trainersbabbel USG-KVO: "Begrijp niet dat je beslissing niet checkt"

Union-KVO is een wedstrijd met een duidelijke score en winnaar geworden. Een betwistbare penalty gaf het scoreverloop wel vorm.

Kort na de rust ging de bal op de stip voor Union na een duel tussen Lazare en Capon. Laatstgenoemde deed nochtans weinig verkeerd. "Het is een heel zwakke beslissing van de ref. Er is geen enkel contact, niets. Iedereen kan zich vergissen, maar ik begrijp niet dat je die beslissing niet checkt en niet gaat kijken op het scherm. Nu hebben we de VAR en gebruiken we hem niet of niet voldoende?!"

Thalhammer gaf ook aan dat KVO in eerste instantie naar zichzelf moet kijken, al leefde zijn collega wel met hem mee. "Ik begrijp 100% de ontgoocheling, want de strafschop heeft de wedstrijd voor ons opengetrokken. Ik heb zelf de beelden nog niet gezien, maar heb al van mensen gehoord dat het een lichte penalty was. Ik ben er wel van overtuigd dat penaltygevallen aan het eind van het seizoen min of meer in evenwicht zijn."

Karel Geraerts vond Oostende bij momenten zowel pressing zetten als goed voetballen. De Union-trainer oordeelde dat zijn eigen team voor rust al te vaak te direct speelde. Iets wat de spelers volgens hem zelf corrigeerden. "Natuurlijk ga je als coach bepaalde zaken aangeven en dat heb ik ook gedaan. Maar als de spelers het niet begrijpen of uitvoeren, heb je er niets aan. Ze hebben getoond dat ze meedenken."

Het is een eindejaar zonder zorgen voor Union, dat 2022 afsluit met tien opeenvolgende competitiewedstrijden zonder ook maar één nederlaag. "Daar zit nog een WK-break tussen. Ik ben er dus niet zo mee bezig geweest, ik werk van wedstrijd tot wedstrijd. Het is wel heel mooi als je dat zo bekijkt. We gaan proberen in de terugronde hetzelfde te doen."