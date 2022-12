Union mist kapitein voor verplaatsing naar Anderlecht

Slecht nieuws voor Union, beter voor Anderlecht... Voor de Brusselse derby na Nieuwjaar moeten de Unionisten het doen zonder hun kapitein.

Teddy Teuma scoorde gisteren nog op penalty tegen KV Oostende, maar pakte in de 38ste minuut ook zijn vijfde gele kaart van het seizoen na een tackle met de voet vooruit op Rocha Santos. Dat betekent dat de kapitein van Union voor de eerstvolgende match geschorst is, zijnde die in en tegen Anderlecht op 8 januari.

Union recupereert dan wel Senne Lynen, die maandag geschorst was na vijf gele kaarten. Teuma maakt zijn rentree in de kwartfinale van de beker tegen Gent op 12 januari.