Vanzeir niet meteen op de hoogte van preselectie bij Duivels en spreekt over WK: "Eventuele problemen niet gemerkt"

Het mislukte WK van de Rode Duivels zal ook bij de spelers die in de preselectie zaten en uiteindelijk afvielen de wenkbrauwen hebben doen fronsen. Dante Vanzeir van Union is zo iemand.

Hoe was het voor hem om het WK vanop het thuisfront te beleven? "Ik heb redelijk veel matchen bekeken. Ik vond het leuk dat er een paar verrassingen tussen zaten. Jammer voor België dat het zo rap afgelopen was. Hopelijk worden de volgende toernooien beter."

Moeilijk in systeem met 1 spits

Had Vanzeir de Rode Duivels kunnen helpen? "Ik denk dat iedere speler die ooit geselecteerd geweest is voor de Rode Duivels wel kwaliteiten heeft. Het is uiteindelijk aan de trainer om te beslissen welke kwaliteiten hij graag wilt gebruiken op toernooien. Ik denk dat ik zeker mijn steentje had kunnen bijdragen in moeilijke matchen, maar in het systeem met één diepe spits is het voor mij moeilijker geweest dit jaar."

Vanzeir maakte wel deel uit van de ruime preselectie van Roberto Martínez. "Ik wist niet dat ik in de préselectie zat tot na het bekendmaken van de definitieve selectie. De club was ervan op de hoogte. Ik was er ook niet mee bezig om er uiteindelijk toch nog bij te komen, want je wist dat de kans heel klein was."

Geen oordeel over teamgeest

Tijdens het WK deden geruchten de ronde over problemen binnen de spelersgroep van de nationale ploeg. Bij zijn club Union is het juist de kracht dat iedereen aan hetzelfde zeel trekt. Hoe kijkt Vanzeir daar dan naar? "Daar kan ik geen oordeel over vellen, want ik ben er maar twee keer bijgeweest. Het is moeilijk om dan te zeggen hoe de teamgeest in mekaar zit."

"Op de momenten dat ik bij de nationale ploeg was heb ik me geamuseerd en heb ik niet gemerkt dat er eventuele problemen waren", verzekert de aanvaller. "Daar kan ik niet over oordelen."