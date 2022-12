Brecht Capon (KV Oostende) exclusief: "Ik wil niet de hele tijd kritiek geven op scheidsrechters"

Brecht Capon is één van de mannen met ervaring die KVO over de streep moet trekken. De exclusieve babbel die we met hem hadden na Union-KVO beloofde interessant te worden. Zeker gezien de penaltyfase: ref Denil legde de bal op de stip na een vermeende strafschopfout van Capon die er geen was.

Wat is jouw conclusie na het tweeluik tegen Union?

Brecht Capon: "Als je twee keer verliest, is het natuurlijk niet positief. Langs de andere kant speel je twee keer tegen één van de beste ploegen van de reeks. Dan heb je het al bij al twee matchen vrij goed gedaan, zeker in de organisatie en de manier dat we willen spelen. De organisatie stond goed. Ik denk dat in het tweede duel de penalty ons dooddoet. Nadien hebben we niet echt meer een vuist kunnen maken. Het is natuurlijk zuur dat je op die manier achter moet komen.

Vanuit de perstribune leek het al een lichte strafschop. Zeg eens, hoe bekijk jij dat?

"Wat denk je zelf? De beelden bevestigen het vermoeden dat het eerder niet penalty dan wel penalty was, om het zacht uit te drukken. Ik wil hier nu niet de hele tijd kritiek geven op de scheidsrechters. Voor ons doet het wel onze match dood. Als het de 2-0 of 3-0 is, speelt het geen rol. Nu was het de 1-0 en verliezen we daar de match."

Is het vooral de eerste helft onthouden voor jullie? In die eerste 45 minuten kwamen jullie op geen enkel moment in de problemen.

"Voor de rust stond het vrij goed. Union creëerde in die periode buiten een paar halve kansjes geen groot gevaar."

Langs de andere kant had het offensief wel wat meer mogen zijn. Union-doelman Moris heeft nauwelijks een redding moeten verrichten.

"We hebben iets te weinig gedaan met onze eigen omschakelmomenten. Zeker in de eerste helft zat er misschien wat meer in. We hebben onze momenten niet echt gepakt. Die penalty nam veel energie weg en dan zie je dat het deze sterke ploegen moeilijk is om nog extra een vuist te maken. Daarna hebben we offensief weinig weerwerk kunnen bieden."

Dominik Thalhammer is nu bijna twee maanden in Oostende aan de slag en is een trainer met een heel specifieke speelwijze. Is het nog zoeken naar op welke momenten het pressing zetten is en op welke momenten dan terug in de organisatie te komen?

"Klopt, dat is cruciaal in deze manier van spelen. Het was het voordeel van het WK en die break dat we op die manier van spelen kunnen werken hebben. Er zit daar al progressie in, maar er is ook nog veel ruimte voor verbetering. Dat beseffen we wel."

Vooruitkijkend op 2023: hoe zie je de degradatiestrijd dan verder evolueren?

"Wij spelen nu thuis tegen Seraing. Dat wordt een zespuntenmatch. Heel belangrijk. We nemen de goede punten van onze match bij Union mee en we weten dat er nog werk aan de winkel is."