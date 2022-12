Opnieuw heibel over live-uitzending bekervoetbal: KV Oostende geeft woordje uitleg

Supporters blijven steen en been klagen omdat de bekermatchen niet allemaal uitgezonden worden. KV Oostende reageert op het ongenoegen van de fans.

Antwerp-Standard, dat was de bekermatch die rechtstreeks uitgezonden werd dinsdagavond. De andere wedstrijden werden niet live getoond, waardoor fans hun team niet konden volgen op televisie.

KV Oostende had een livestream op zijn website, maar die was enkel toegankelijk voor abonnees. De club kwam via Bram Keirsebilck met een woordje uitleg. “De rechten voor de Croky Cup zitten bij Eleven Sports. Zij verkopen die rechten vervolgens aan bvb Sporza, VTM of RTBF”, klinkt het op sociale media.

“Eleven Sports verbiedt het om een wedstrijd live te streamen via FB of Youtube als er op dat moment een andere wedstrijd wordt uitgezonden op TV. Vandaag was dat Antwerp-Standard. Vervolgens kan er wel worden onderhandeld met Eleven om de match live te streamen op je eigen clubwebsite. Dit kan wel enkel als de match achter een afgeschermde pagina zit. Met andere woorden, een pagina waarbij je bvb enkel abonnees toegang geeft en/of je de match achter een paywall steekt.”

“Na de positieve onderhandelingen met Eleven startte onze websitebouwer met het opzetten van zo een pagina en startten wij bij KVO met het opzetten van een livestream via speciale streamingsoftware. Een extra paywall toevoegen betekende echter veel extra werk voor de websitebouwer (zoiets wordt niet zomaar op 1 2 3 geklaard) en zodoende dus ook bijkomende kosten voor de club. Er was dus 1) weinig tijd om een paywall op te zetten en 2) wat de bijhorende kost betreft, moet er ook worden gekeken of het sop de kolen waard is.”

“Hoeveel niet-abonnees zouden betalen om de stream te bekijken? 10? 20? Is het opportuun om voor die getallen tijd en geld te steken in een paywall? Een evenwichtsoefening die wij moeten en zullen maken voor eventuele toekomstige uitzendingen. Misschien kan er wel een sponsor aan worden gekoppeld.”

“Maar inderdaad, vanavond hadden onze abonnees het voordeel van deze match exclusief te kunnen bekijken. Maar is daar zoveel verkeerd mee? Is het zo abnormaal dat abonnees bepaalde voordelen krijgen tijdens een seizoen? Dat is heus niet enkel bij KVO zo. Bovendien mochten wij zeker geen algemene code verspreiden via sociale media, dit werd ook duidelijk door Eleven Sports aangegeven.”

“Eigenlijk ben ik dus best wel trots dat we met ons klein KVO-teampje deze stream konden opzetten. Wij zijn geen Eleven of Sporza maar ik denk dat de video- en audiokwaliteit al bij al meer dan OK was. Plus het authentieke, lokale KVO DNA-commentaar van Johnny Nierynck en Guga Baul die stonden te springen om dit te doen. Al bij al denk ik dus een geslaagd opzet. En dat er enkelingen ontgoocheld of kwaad zijn, OK dat is die mensen hun goed recht en dat nemen we er dan ook bij. Feedback is verder ook altijd welkom, ikzelf en mijn collega's leren ook nog elke dag bij.”