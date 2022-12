'Cameron McGeehan opnieuw enkele weken aan de kant'

KV Oostende verloor dinsdagavond in de achtste finales van de Croky Cup op bezoek bij Union SG.

Cameron McGeehan was niet van de partij, door last aan de enkel. Hij probeerde nog voor de wedstrijd, maar de pijn is te groot.

Volgens Het Nieuwsblad is de kans heel groot dat de Engelse middenvelder opnieuw enkele weken aan de kant zal moeten blijven.

De enkel van McGeehan is en blijft een zorgenkind. Hij werd er al vele malen aan geopereerd, waardoor hij al heel wat geblesseerd aan de kant zat.