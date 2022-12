Geraerts tevreden over mentaliteit en geeft meer uitleg over afwezigheid Vanzeir: "Ik was niet helemaal blij met zijn training..."

Alles loopt op rolletjes voor Karel Geraerts in zijn eerste seizoen als hoofdcoach. Met Union staat hij tweede in de competitie en in de beker zit hij in de kwartfinales na winst tegen Oostende. Al wil hij nog progressie zien.

Want alles wat niet perfect tegen de Kustjongens. "Er zat een goeie intensiteit in de wedstrijd. De eerste 20-25 minuten hadden we het heel moeilijk tegen de pressing van KVO. Daardoor stonden we een pak lager dan we gewend zijn, maar so be it... We scoren de eerste goal op een perfect moment, dat is ook voetbal. De gelijkmaker was meer dan verdiend. De tweede helft was het een open wedstrijd met twee teams die ervoor gingen. En dan ben je uiteraard blij als je het op het einde haalt."

Geraerts maakte ook de keuze om Dante Vanzeir niet in de selectie op te nemen. "Kijk, ik was niet tevreden over zijn training en ik heb daar met hem over gesproken. Hij zei me dat hij wat last had aan de knie en aan 90-95 procent zat. Dan prefereer ik met 100 procent fitte spelers te spelen. We hebben er genoeg in onze kern. En Lapoussin? Dat was een sanctie van één match. Maandag is hij selecteerbaar."