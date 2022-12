Thalhammer behoedt zich voor "extra wapen" bij Union in tweede confrontatie op 6 dagen tijd

Vorige week speelden ze al tegen elkaar in de beker en op boxing day nemen Union en KV Oostende het opnieuw tegen elkaar op, ditmaal in de competitie.

Union kon in de achtste finale van de beker pas in het slot afstand nemen van KV Oostende dankzij een doelpunt van Adingra in de 84e minuut. Het stemt de KVO-supporter hoopvol voor de verplaatsing in de competitie naar de tweede in de stand.

"We hebben veel over hen bijgeleerd maar zij ongetwijfeld ook over ons dus het wordt uitkijken naar hoe er maandag gespeeld wordt", klinkt het bij Oostende-trainer Thalhammer.

Een speler die er toen niet bij was maar maandag wellicht wel is Dante Vanzeir. Voorlopig is het nog niet duidelijk maar bij KVO wapenen ze zich wel voor de terugkeer van Vanzeir. "Ik ga ervan uit dat ze hem recupereren en dat is toch een extra wapen. Maar ik ben hoopvol gestemd dat we onze goede prestatie kunnen herhalne met deze keer een positief resultaat", besluit de Oostenrijker.