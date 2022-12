Filip Joos wikt en weegt de toekomstplannen van Nainggolan

Vandaag werd duidelijk dat Radja Nainggolan en Royal Antwerp FC in onderling overleg uit elkaar gaan.

Voorzitter Paul Gheysens liet in een eerste reactie al vallen dat er veel interesse was uit het buitenland voor Radja Nainggolan. Italië lijkt de meest logische keuze. “Daar voelt hij zich thuis en plant hij zich volgens mij het beste. Hij is eigenlijk een Italiaan geworden”, zegt Filip Joos bij Sporza.

“Hij zou openlijk gesolliciteerd hebben bij Monza. In Italië weten ze wat ze in huis halen. Al zal het niet meer bij de topclubs kunnen. Zijn vertrek in Roma was het einde van zijn absolute top.”

De Amerikaanse MLS vindt Joos een ander paar mouwen. “Dat lijkt me niet evident. In de VS heerst een gezondheidscultus en draait alles om lopen en nog eens lopen. Dat weet ik van (ex-voetballer) Daniel Cruz.”

Voor Joos kan Nainggolan ook gewoon stoppen met voetballen. “Onderschat het leven als voetballer niet en de deuren die openen. Dat moet ook plezant zijn. Misschien is het niet de juiste motivatie voor topsport, maar het is des mensen.”