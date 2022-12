Kostais Laifis na blamage tegen Antwerp: "Geen excuses voor deze prestatie"

Standard Luik had dinsdagavond een nachtmerrie in Bosuil. De Rouches zijn al uit de ronde van 16 in de Belgische beker na een 4-0 nederlaag tegen Antwerp.

Standard was in het Bosuilstadion een schim van zichzelf en is uigeschakeld in de beker. De Rouches toonden maar weinig tegen de Great Old. "We hadden niet dezelfde benen als voor de WK-pauze. Het was een zeer slechte wedstrijd van onze kant. We moeten wakker worden! Geen excuses vanavond. We hebben niet gelopen, er was geen agressie, geen beweging.... en we verdienden het om te verliezen," zei Kostas Laifis na de wedstrijd.

© photonews

"Ik heb geen verklaring voor deze off-day. We waren afwezig. We zullen vrijdag in Gent de draad weer moeten oppakken. Ik ben er zeker van dat we het beter zal zijn want deze zware nederlaag in Antwerpen zal voor ons een les zijn", benadrukte de Cypriotische international.



Tijdens het trainingskamp en de internationale pauze koos Ronny Deila voor een 4-3-3 formatie. Dinsdag in de beker schakelde de Noor echter terug naar het oude systeem met een driemansdefensie. "We kennen beide systemen goed, dus het heeft niets te maken met deze nederlaag," concludeerde Laifis.