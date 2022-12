Ronny Deila zag een onherkenbaar Standard: "Geen team om fier op te zijn"

Ook bij een 4-0 stand en met 10 man gaf Deila de moed niet op langs de lijn en bleef hij zijn troepen aanmoedigen langs de lijn. Maar achteraf kon de Noorse trainer enkel teleurgesteld zijn over de prestatie van zijn team.

"We hebben slecht gespeeld", trapt Deila na de wedstrid een open deur in op de persconferentie. "We komen tegen een goede ploeg uit en tonen niets. Geen agressie, toewijding, energie... De benen waren er niet vandaag", zucht hij.

Vrijdag wacht er voor Standard alweer een verplaatsing voor de kiezen, ditmaal naar Gent. En daarvoor zullen ze uit een ander vaate moeten tappen. "We moeten nu in groep samenwerken om positiviteit te kweken want dit is niet het Standard dat je wil zien."

Na Amallah zit met Raskin een nieuwe middenvelder van Standard in de B-kern, heeft dat zijn effect gehad op de spelersgroep? "Ongetwijfeld", vindt Deila. "Maar dan nog heeft dat niets te maken met wat we op het veld hebben laten zien. Het lag niet expliciet aan de aanval of de verdediging vandaag. Het maakte zelfs niet uit in welk systeem we vandaag zouden spelen, het was niet goed", besluit hij.