Calvin Stengs excelleert in nieuwe rol op het middenveld bij Antwerp: "Makkelijker om te groeien in de wedstrijd"

Verrassing van chef Mark Van Bommel tegen Standard: Calvin Stengs stond niet zoals verwacht op de rechterflank maar wel mee centraal in de driehoek. En dat pakte zeer goed uit.

Met een doelpunt en een assist kan je wel spreken van een geslaagde wedstrijd centraal op het middenveld. Hoe hij daar beland is samen met Vermeeren en Ekkelenkamp is eerder toevallig. "Enkele dagen geleden oefenden we tegen Kortrijk en in de tweede helft kwam het plots zo uit toen Yusuf en Gerkens geblesseerd uit vielen. Dat liep goed en de coach wou dat nu tegen Standard opnieuw proberen", vertelt Stengs na de wedstrijd.

En dat was de basis voor een succesrecept want waar Stengs normaal gezien vaker op de bal moet wachten om een actie te maken, werd hij nu op een natuurlijke wijze veel eenvoudiger gevonden op het middenveld. "Na die snelle assist krijg je meteen al wel wat vertrouwen. Maar als middenvelder is het ook eenvoudiger om te groeien en in het ritme te komen. Je raakt de bal vaker, bent meer betrokken en op de flank moet je vaker wachten op de bal", analyseert hij de position switch.

Is dit nu de start van Antwerp 2.0 met Stengs als spelverdeler? Zo veel wil hij alleszins nog niet kwijt. "Dat zal de coach wel beslissen de volgende wedstrijd tegen Westerlo. Vandaag ging het lekker maar ik sta ook nog steeds graag op de rechtsbuiten", besluit hij.