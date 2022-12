Schorsing van Raskin beïnvloedde wedstrijd van Standard: "We stellen ons zeker vragen"

Standard leed dinsdag een 4-0-nederlaag op bezoek bij Royal Antwerp FC voor de achtste finales van de Beker van België.

Trainer Ronny Deila liet achteraf weten dat de situatie van Nicolas Raskin die naar de B-kern verwezen werd de wedstrijd danig beïnvloed heeft.

Die mening was ook Arnaud Bodart toegedaan. “Natuurlijk raakt het ons, vooral omdat Nico een geweldige speler is. Als zoiets gebeurt, stellen we ons zeker vragen”, klonk het bij La Dernière Heure.

“Dit zijn dingen die we niet kunnen controleren. We moeten ons concentreren op het veld en ons werk doen. De directie beheert haar zaken naar eigen goeddunken. Als we goed zijn op het veld, zal alles ook beter gaan. Het zijn onze prestaties waardoor mensen ons op een bepaalde manier beoordelen. We weten dat alles daar om draait.”