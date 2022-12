Van Bommel genoot van zijn troepen tegen Standard: "Ze waren niet goed, maar lag dat niet net aan ons?"

Als je met 4-0 wint van Standard, kan je als trainer alleen maar tevreden zijn met wat je ploeg heeft getoond op de grasmat. En uiteraard beaamde Antwerp-trainer Mark Van Bommel dat op de persconferentie achteraf.

"In de eerste 10 minuten was het even zoeken maar daarna hadden we de volledige controle over de wedstrijd en geven we geen kans meer weg. Als je 4-0 wint van Standard... Tegen een niet goed Standard vandaag maar dat kan ook aan ons gelegen hebben omdat wij gewoon goed waren", glundert Mark Van Bommel.

Van Bommel zette de pionnetjes anders neer dan normaal met een driehoek Vermeeren-Ekkelenkamp-Stengs in het middenveld en na 10 minuten moest Muja de geblesseerde Scott komen vervangen. "Er moesten jongens spelen en invallen op plaatsen die ze nog niet echt gewoon waren maar ze doen het perfect. Dat toont hoe goed de chemie binnen de groep is."

"Al was ik niet verrast. Op training en in de laatste oefenwedstrijd tegen Kortrijk hadden we dit al laten zien. In het verleden hebben we wedstrijden gewonnen waarin we niet goed speelden maar vandaag was het wel gewoon goed, maar dat wil niet zeggen dat het elke week zo zal lopen", behoedt hij zich voor de criticasters.

© photonews

Stengs

Eén van die uitblinkers in het nieuwe systeem was Calvin Stengs die op het middenveld postvatte terwijl hij als veelal puur linksvoetige altijd op de rechtsbuiten stond in het verleden. "Calvin kan wedstrijden beslissen", begint Van Bommel vol lof over zijn landgenoot.

"Van de zijkant is dat beperkter. Centraal heeft hij meer ruimte om dat te doen. Hij bewijst op de flank dat hij een goed overzicht en coördinatie heeft, centraal kan hij dat eens te meer tonen. De driehoek was op papier wel aanvallend maar Tuur (Arthur Vermeeren, red.) past zich automatisch aan. Dit is voor herhaling vatbaar ja", besluit Van Bommel met een lach.