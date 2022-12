In onderling overleg uit elkaar maar toch prikt Gheysens nog eens naar Nainggolan: "Denk dat zijn verhaal geschreven is"

Radja Nainggolan vertrekt transfervrij bij Antwerp na onderling overleg.

Het was al langer duidelijk dat de toekomst van Radja Nainggolan niet meer bij Antwerp lag. Woensdagochtend raakte bekend dat Nainggolan en Antwerp in onderling overleg uit elkaar gaan en zijn contract werd ontbonden.

Toch denkt Antwerp-voorzitter Paul Gheysens dat Nainggolan niet lang zonder club zal zitten. "Er is serieuze interesse uit het buitenland. Het zal van hem en zijn voorwaarden afhangen", zegt hij bij Sporza. Vooral vanuit Italië zou er interesse zijn in Nainggolan.

Ondanks dat Nainggolan en Antwerp in onderling overleg uit elkaar gaan, prikt Gheysens nog eens. "Je hebt spelers als Modric die op hun 36e nog fit zijn en je heb er bij wie het op hun 30e al niet meer gaat. Daar zit Radja tussen. Ik denk dat zijn verhaal geschreven is, niettegenstaande zijn talent. Disciplinair is hij niet meer in staat om als topsporter te leven."