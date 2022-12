Alderweireld kijkt al uit naar volgende bekermatch: "Laat de tegenstand maar komen"

Royal Antwerp FC heeft in de beker tegen Standard revanche genomen voor de zware competitienederlaag.

In oktober verloor The Great Old nog met 3-0 op Sclessin. Op de Bosuil won het in de achtste finales van de Croky Cup nu met 4-0.

“Ik denk dat we van een gepaste revanche kunnen spreken”, zei aanvoerder Toby Alderweireld bij Het Nieuwsblad. “De eerste vijf minuten hadden we het moeilijk, omdat we dachten dat Standard anders zou spelen. Maar uiteindelijk gaven we niets weg. Na onze openingsgoal speelden we goed, met veel kansen en nog meer doelpunten. Dit was een mooie avond.”

Zo zit hij meteen weer in de routine na het WK. “Eens terug bij Antwerp probeerde ik de WK-historie achter mij te laten en verder te gaan. Dit duel was belangrijk om goed te herbeginnen. En dat is gelukt. Deze zege geeft ons vertrouwen richting de volgende weken. Komende dinsdag gaan we naar Westerlo voor de winst.”

De beker blijft ook iets bijzonders voor Alderweireld. Hij kijkt al uit naar de kwartfinale. “Dat wordt voor mij liefst van al een thuismatch, al hebben we uiteindelijk maar één doel: de finale halen. Laat de tegenstand dus maar komen.”