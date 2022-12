Royal Antwerp FC heeft oplossing gevonden voor Nainggolan

Radja Nainggolan werd door Royal Antwerp FC naar de B-kern verwezen, zonder dat er nog een optie was om terug te keren.

Anderhalf jaar geleden kwam Radja Nainggolan aan op de Bosuil. Een prestigeslag van voorzitter Paul Gheysens, met ook een stevig financieel kaartje.

Nainggolan liet zich sportief, maar ook extra-sportief opmerken, al ging dat naast het veld vaak in negatieve zaken. Zo kreeg hij een rijverbod van vier maanden voor snel en onder invloed rijden na amper tien dagen bij de club.

Ook dit seizoen werd hij betrapt op rijden zonder rijbewijs, waardoor hij zelfs even in de cel zat. De druppel was het vape-incident op Sclessin.

Het Nieuwsblad meldt nu dat het contract van Nainggolan dat nog een half jaar liep in overleg met Royal Antwerp FC in onderling overleg ontbonden is.