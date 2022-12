Marc Brys (OHL) zag het in tweede helft fout lopen tegen KVK: "Vermijdbaar tegendoelpunt en onterechte rode kaart"

OH Leuven is uitgeschakeld in de Beker van België na een 1-3 nederlaag tegen KV Kortrijk.

OH Leuven is niet goed uit de WK-break gekomen. Het ontving dinsdag thuis KV Kortrijk met hun nieuwe coach Bernd Storck. Vooral in de tweede helft kreeg OHL het deksel op de neus met een snelle tegengoal en een rode kaart voor Mendyl twintig minuten voor tijd.

“We spelen een goede eerste helft, krijgen een aantal kansen maar kwamen niet tot scoren. Ook in het begin van de tweede helft kregen we via Mario Gonzalez nog een grote mogelijkheid om te scoren. En vervolgens pakken we een vermijdbaar tegendoelpunt”, zegt coach Marc Brys op de clubwebsite.

“Door de onterechte rode kaart vallen we ook nog eens met tien man. Daarna moesten we risico’s nemen en slikken we nog 2 doelpunten op de tegenaanval. Het is bijzonder jammer”, besluit Brys. OHL moet zich nu weer opladen voor de match in en tegen Club Brugge op tweede kerstdag.