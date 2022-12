"Onze doelman redde ons vandaag": Vanhaezebrouck vol lof voor Nardi en ietwat mysterieus over situatie Roef

Paul Nardi heeft een verleden bij Cercle Brugge, maar was in de achtste finales van de Beker van België de man die ervoor zorgde dat De Vereniging uitgeschakeld werd.

De Franse doelman van KAA Gent pakte uit met een aantal interessante reddingen op onder meer Somers, maar wat hij vlak voor de verlengingen deed op een gemaakt doelpunt van Kevin Denkey was fenomenaal.

Quid Roef?

"Het was een fantastische redding. Ik zeg het niet vaak, maar deze keer heeft onze doelman ons in de wedstrijd gehouden", aldus Hein Vanhaezebrouck achteraf. "We rekenden op hem, hij redde ons. Ik ben blij met zijn prestatie."

Sommigen hadden Davy Roef in doel verwacht tegen Cercle: "Waarom er niet geroteerd werd voor de Beker in doel? We hebben dat besproken en besloten het niet te doen, meer wil ik daar niet over zeggen", klonk het nog bij de coach van de Buffalo's.